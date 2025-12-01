Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Army Recruitment के नाम पर करते थे ठगी, आगरा में गिरोह का पर्दाफाश; एक गिरफ्तार

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    आगरा में सेना भर्ती के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो युवाओं को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये ठगता था। जांच में सेना के एक क्लर्क की भी संलिप्तता पाई गई है, जो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संसू, जागरण-बाह (आगरा)। युवाओं को सेना में नौकरी का सपना दिखाकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। ठग प्रत्येक युवक से चार से पांच लाख रुपये ठग रहे थे। पिढ़ौरा पुलिस ने ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेना के कार्यालय में तैनात लिपिक की भी संलिप्तता भी सामने आई है। 15 से 20 युवकों के साथ ठगी की जानकारी पुलिस को मिली है। पिढ़ौरा थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि रामपुर चंद्रसेनी निवासी गौरव भदौरिया सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे।

    इसी बीच उनकी मुलाकात इंद्रजीत चौधरी, पुष्पेंद्र भाटी और सुदामा चौधरी से हुई। आरोपितों ने उसे सेना में भर्ती कराने का झांसा दिया और चार लाख रुपये ऑनलाइन सहित अन्य माध्यमों ले लिए। रुपये लेने के बाद आरोपितों ने युवक को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया।

    बाद में जब सच्चाई सामने आई तो 10 जून 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी थी।

    किसी अन्य युवक को शिकार बनाए के उद्देश्य से क्षेत्र में आए आरोपित पुष्पेंद्र उर्फ भूरा भाटी निवासी आच्छेपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह इंद्रजीत चौधरी और सुदामा चौधरी के साथ मिलकर ठगी करता था।

     

    सेना में तैनात क्लर्क बनाता था फर्जी ज्वाइनिंग लेटर

    पुलिस के अनुसार आरोपित ने पूछताछ में बताया है कि आरोपित सुदामा चौधरी सेना में क्लर्क है। वह फर्जी एडमिट कार्ड व ज्वाइनिंग लेटर तैयार करता था। आरोपित सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों को शिकार बनाते थे।

    सुदामा चौधरी की कहां तैनाती है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। गैंग क्षेत्र में कई बार आ चुका है। आरोपित को रिमांड पर लेकर गैंग के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।