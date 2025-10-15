ताजमहल की दीवानगी, आगरा में 32 देशों के सेना प्रमुखों ने किया खूबसूरत स्मारक का दीदार
आगरा में, संयुक्त राष्ट्र को सैन्य सहायता प्रदान करने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों ने बुधवार की सुबह ताजमहल का दौरा किया। विशेष विमान से आगरा पहुंचे इन सैन्य प्रमुखों ने लगभग एक घंटे तक इस ऐतिहासिक स्मारक का अवलोकन किया। परिवार के साथ आए 200 से अधिक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का ताजमहल के अधिकारियों ने स्वागत किया। वे सभी दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं।
जागरण संवाददाता, आगरा। संयुक्त राष्ट्र को सैन्य योगदान देने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों ने बुधवार सुबह ताजमहल निहारा। विशेष वायुयान से आगरा आए सैन्य प्रमुख सुबह करीब 9:30 बजे ताजमहल पहुंचे और करीब एक घन्टे तक स्मारक में रहे।
200 से अधिक सदस्य थे शामिल
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी और सीआइएसएफ के सीनियर कमांडेंट वीके दुबे ने ताजमहल में उनकी अगवानी की। परिवार के साथ आए सैन्य प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक सदस्य शामिल थे। तीन दिवसीय एससीओ समिट दिल्ली में चल रही है, जिसमें यह सभी भाग लेने भारत आए हैं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।