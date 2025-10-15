ताजमहल की दीवानगी, आगरा में 32 देशों के सेना प्रमुखों ने किया खूबसूरत स्मारक का दीदार

आगरा में, संयुक्त राष्ट्र को सैन्य सहायता प्रदान करने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों ने बुधवार की सुबह ताजमहल का दौरा किया। विशेष विमान से आगरा पहुंचे इन सैन्य प्रमुखों ने लगभग एक घंटे तक इस ऐतिहासिक स्मारक का अवलोकन किया। परिवार के साथ आए 200 से अधिक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का ताजमहल के अधिकारियों ने स्वागत किया। वे सभी दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं।

32 देशों के सेना प्रमुखों ने देखा ताजमहल।