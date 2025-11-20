अब आगरा की सड़कों पर भी चलते दिखेंगे Pink Auto, महिलाएं संभालेंगी ड्राइवर सीट, सुरक्षित होगा आधी आबादी का सफर

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की सड़कों पर जल्दी ही पिंक आटो दौड़ेगे। बुधवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई। जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन को मिशन शक्ति फेज-तीन में महिलाओं को पिंक आटो रिक्शा के परमिट जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

कुल 100 परमिट जारी होंगे। पहले चरण में 50 पिंक आटो के परमिट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्राे शहर के प्रमुूख 10 फीडर रूट पर सीएनजी वाहन चलाएगा। पिंक आटो रिक्शा में जीपीएस के साथ ही पैनिक बटन लगा होगा। जाे कि पुलिस थाने से लिंक होगा। महिला चालकों को सुरक्षित संचालन के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

देशी-विदेशी पर्यटकों को गाइड करने के लिए पर्यटन विभाग एवं होटल एसोसिएशन द्वारा सात दिन का निश्शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिंक आटो रिक्शा को होटलों में फ्री पार्किंग की सुविधा देकर सहयोग किया जाएगा। सभी स्मारकों को जोड़ने वाले रूट पर भी पिंक आटो रिक्शा चलाने की अनुमति होगी।

वहीं, मेट्रो स्टेशन तक लोगों के पहुंचने की सुविधा को देखते हुए शहरी सीमा में 10 फीडर रूट पर सीएनजी वाहन की सेवाएं शुरू करेगा। मेट्रो द्वार सर्वे किया गया था। जिसमें यात्रियों के स्टेशन तक पहुंचने में समस्या की बात सामने आई थी। फीडर बसों के संचालन से मेट्रों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी।