आनंदा डेयरी के मालिक से हापुड़ में मांगी रंगदारी, दी जान से मारने की धमकी

जागरण टीम, आगरा। दबंगों ने आनंदा डेयरी के मालिक राधेश्याम दीक्षित को पत्र भेजकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने का एक पत्र अगस्त में आया था, जबकि दूसरा अब भेजा गया है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर को रास्ते में रोककर कंपनी की मालिक की हत्या करने की भी धमकी दी गई है।

धमकी देने वाले मेरठ में फैक्ट्री की नई यूनिट लगाए जाने के बदले में रंगदारी की मांग कर रहे हैं। पीड़ित उद्योगपति ने पुलिस को शिकायत करने के साथ ही न्यायालय की शरण ली है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस धमकी देने वाले स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है।

श्याम नारायण दुबे ने बताया कि वह आनंदा डेयरी कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी के मालिक राधेश्याम दीक्षित आगरा के रहने वाले हैं। वह आनंदा डेयरी की एक और नई यूनिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आनंदा डेयरी का प्लांट मेरठ में लगाया जाना है। इसके लिए कंपनी ने रजिस्ट्री से जमीन खरीदकर उसकी चहारदीवारी करा दी है।

मेरठ के एक बिल्डर ने चहारदीवार गिराकर उसमें से 10 बीघा से ज्यादा जमीन पर प्लाटिंग कर दी। उन्होंने इस मामले में मेरठ पुलिस की मदद ली। यह मामला मेरठ में न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं जमीन पर प्लाट लेने वाले मेरठ के कंकरखेड़ा न्यू गोविंदपुरी के रहने वाले नीरज, सरुरपुर खुर्द गांव के आदेश कुमार, ड्रीम सिटी के रहने वाले उदयवीर सिंह, कंकरखेड़ा के मोहल्ला जसु के दीपांशु, मंगोलपुरी के अमृत कुमार और अंशु मित्तल उक्त जमीन पर यूनिट लगाने का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि वह डेयरी की यूनिट लगाने से पहले 20 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। इस मामले की पैरवी के लिए मेरठ न्यायालय जाना पड़ता है। अब आरोपित पैरवी नहीं करने का दवाब डाल रहे हैं।

इसके साथ ही 26 सितंबर को पिलखुवा के टेक्सटाइल सिटी में एक गाड़ी आकर रुकी और दो युवकों ने हथियार निकालकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले को जमीन का विवाद बताकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की।