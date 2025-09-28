दिवाली से पहले यूपी के इस जिले को मिली सौगात, पटरी पर दौड़ेगी दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस

आगरा रेल मंडल को वंदे भारत के बाद एक और ट्रेन मिली है। अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से मदार के बीच चलेगी और ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी। 22 कोच की नॉन-एसी ट्रेन की गति 110-130 किमी/घंटा होगी। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। यह साप्ताहिक होगी किराया और तिथि जल्द घोषित होंगे। इसमें स्लीपर और सामान्य कोच होंगे जो लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक है।

जागरण संवाददाता, आगरा। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद रेल मंडल आगरा के खाते में दूसरी श्रेणी की नई ट्रेन मिल गई है। दीपावली से ठीक पूर्व अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन दरभंगा से मदार (अजमेर) के मध्य चलेगी। यह ट्रेन ईदगाह रेलवे स्टेशन में रुकेगी। 22 कोच की नान एसी ट्रेन की अधिकतम गति 110 से 130 किमी प्रति घंटा होगी। रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। जल्द ही इस ट्रेन का किराया और संचालन की तिथि जारी की जाएगी।

रेल मंडल आगरा की पहली होगी ट्रेन, ईदगाह रेलवे स्टेशन में मिला ठहराव रेल मंडल आगरा के पास चार वंदे भारत एक्सप्रेस हैं। भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन एक साल पूर्व शुरू हुआ था। रेलवे बोर्ड अब अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने जा रहा है। यह ट्रेन नान एसी होगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार मदार रेलवे स्टेशन से रात 9.15 बजे चलेगी। शनिवार की रात 12.45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। प्रत्येक रविवार को यह ट्रेन दरभंगा से दोपहर 1.20 बजे रवाना होगी।

110 से 130 किमी प्रति घंटा होगी रफ्तार, नॉन एसी होगी 22 कोच की ट्रेन यह ट्रेन ईदगाह रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन नॉन एसी है जिसमें किफायती स्लीपर और सामान्य कोच हैं। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा केलिए डिजाइन की गई है। इसे 800 किमी से अधिक दूरी या फिर 10 घंटे से अधिक समय लेने वाली यात्रियों को जोड़ती है।