    छात्राओं को रात में गंदे मैसेज भेजते थे Ambedkar University के अतिथि प्रवक्ता, धीरे धीरे करतूत आ रहीं सामने

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में अतिथि प्रवक्ता के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। जांच समिति ने छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें कुछ ने रात में गंदे मैसेज भेजने की बात कही है। प्रवक्ता को निलंबित कर दिया गया है और कक्षा में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। समिति की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान के अतिथि प्रवक्ता द्वारा छात्राओं को गंदे मैसेज भेजने व गलत व्यवहार करने के आरोपों की जांच समिति ने शुरू कर दी है। समिति ने मंगलवार को छात्र-छात्राओं के बयान लिए।

    कुछ छात्राओं ने अतिथि प्रवक्ता द्वारा रात में गंदे मैसेज भेजे जाने की बात कही। सभी छात्र-छात्राओं के बयान लेने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अतिथि प्रवक्ता को फिलहाल कार्य विरत कर दिया गया है। वहीं, संस्थान में कक्षा में छात्र-छात्राओं के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

    विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान में वाणिज्य विषय में छह माह पहले ज्वाइन करने वाले अतिथि प्रवक्ता बीए और एमए के छात्र-छात्राओं को पढ़ाते हैं। संस्थान के पांच छात्रों ने अतिथि प्रवक्ता पर आरोप लगाए थे कि वह छात्राओं को गंदे मैसेज भेजते हैं। छात्राओं से गलत व्यवहार किया जा रहा है।

    डेढ़ माह से एमए और बीए की छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। शिकायत की जांच को समिति गठित की गई थी। मंगलवार को संस्थान में समिति की सदस्यों ने छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज किए। कुछ छात्राओं ने अतिथि प्रवक्ता द्वारा रात में गंदे मैसेज किए जाने की बात समिति को बताई।

    समिति ने उनसे साक्ष्य भी लिए। समिति उन सभी छात्र-छात्राओं के बयान लेगी, जिन्हें अतिथि प्रवक्ता पढ़ाते थे। संस्थान में छात्र-छात्राओं के कक्षा में मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें मोबाइल फोन कक्षा के बाहर रखकर आना होगा।

    संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज राठौर ने बताया कि अतिथि प्रवक्ता को कार्य विरत कर दिया गया है। समिति सभी छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    शोध छात्रा के शोषण में प्रोफेसर जा चुका है जेल

    विश्वविद्यालय के इंस्टीट़यूट आफ बेसिक साइंस के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. गौतम जैसवार पर शोध छात्रा ने दो वर्ष तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। अक्टूबर में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्रो. गौतम जैसवार को निलंबित कर दिया गया था।

    इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी वर्ष पालीवाल पार्क परिसर के एक संस्थान के प्रोफेसर पर छात्रा ने आरोप लगाए थे और कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया था।