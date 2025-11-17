Language
    Ambedkar University Agra: आवासीय संस्थानों में शुरू होने जा रही परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी ने जारी की Date sheet

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:40 PM (IST)

    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में आवासीय संस्थानों की परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, लेकिन कई संस्थानों ने अभी तक कार्यक्रम नहीं भेजा है। छात्रों को प्रवेश के बाद केवल 15 दिन की पढ़ाई के बाद ही परीक्षा देनी होगी। प्रवेश पत्र जारी न होने से छात्र परेशान हैं।

    डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अव्यवस्थाओं के डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षा की तरह से ही आधी अधूरी तैयारी के बीच आवासीय संस्थानों की परीक्षा होने जा रही है। 25 नवंबर से आवासीय संस्थानों की परीक्षा होंगी। कई संस्थानों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

    विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर, पालीवाल परिसर, संस्कृति भवन और छलेसर परिसर में स्नातक और परास्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा कार्यक्रम भेजा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवासीय संस्थानों की परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

    25 नवंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कई संस्थानों ने अभी परीक्षा कार्यक्रम नहीं भेजा है, ये प्रवेश प्रक्रिया देर तक चलने के कारण नवंबर में परीक्षा नहीं कराने चाहते हैं। दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक डा. ओम प्रकाश के अनुसार, आवासीय संस्थानों का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है।

     

    15 दिन की पढ़ाई के बाद परीक्षा

    डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया चली थी। स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश 15 दिन की पढ़ाई के बाद ही परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा की तरह से ही आवासीय संस्थानों की भी आधू अधूरी तैयारी के बीच परीक्षा होने जा रही है।

    21 नवंबर से परीक्षा, प्रवेश पत्र नहीं हुए जारी

    विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकाम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर, बीकाम वाकेशनल प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और परास्नातक की एमए, एमएससी, एमकाम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 21 नवंबर से है। विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा कराने के लिए आगरा के साथ ही मथुरा , फिरोजाबाद, मैनपुरी में केंद्र बनाए जाने हैं लेकिन अभी तक केंद्रों का निर्धारण नहीं हुआ है।

    केंद्रों के लिए मानकों की जांच भी नहीं की गई है। इसके चलते छात्रों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। सोमवार को कालेज में दिन भर छात्र प्रवेश पत्र के संबंध में जानकारी लेने के लिए संपर्क करते रहे।