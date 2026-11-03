आगरा AQI आज: रोहता-शास्त्रीपुरम में बढ़ा प्रदूषण, कहां कितनी जहरीली है हवा? फतेहपुर सीकरी में 306 पहुंचा एक्यूआई

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में मौसम शुष्क होने के साथ ही हवा में वायु प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। सोमवार को शहर में रोहता और शास्त्रीपुरम में हवा खराब स्थिति में रही। रोहता में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 238 और शास्त्रीपुरम में 223 पर पहुंच गया।

रविवार को रोहता में एक्यूआई 149 और शास्त्रीपुरम में एक्यूआई 123 रहा था। उधर, फतेहपुर सीकरी में एक्यूआई बहुत खराब स्थिति में 306 रहा, जबकि रविवार को एक्यूआई मध्यम स्थिति में 122 था। रोहता में 238 और शास्त्रीपुरम में 223 रहा सोमवार को एक्यूआई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीपी) के पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को शहर में एक्यूआई 172 रहा, जो रविवार के एक्यूआई 138 से अधिक था। संजय प्लेस में एक्यूआई 176 रहा, जो रविवार के एक्यूआई 219 से कम था। संजय प्लेस, शास्त्रीपुरम और रोहता में हवा में अति सूक्ष्म कणों (पीएम2.5) और मनोहरपुर, सेक्टर तीन-बी आवास विकास कॉलोनी और शाहजहां गार्डन में हवा में धूल कणों (पीएम10) की मात्रा अधिक दर्ज की गई।

फतेहपुर सीकरी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में दर्ज की गई फतेहपुर सीकरी में भी हवा में अति सूक्ष्म कण अधिक घुले रहे। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 24 घंटे में हवा में घुले अति सूक्ष्म कणों की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और धूल कणों की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हवा में अति सूक्ष्म कणों की मात्रा अधिक घुली होने से दमा रोगियों, बुजुर्गाें को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।