    Air pollution In Agra: हवा हुई जहरीली! 423 रिकॉर्ड हुआ यहां का AQI, हेल्थ पर पड़ेगा बुरा प्रभाव

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:57 AM (IST)

    आगरा में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। हाथीघाट और बाग फरजाना में हवा खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई। स्मार्ट सिटी के कई सेंसर पर एक्यूआई बहुत खराब स्थिति में पाया गया। प्रदूषण का मुख्य कारण निर्माण कार्यों में लापरवाही और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है, जिससे शहरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में मौसम शुष्क होने के साथ ही हवा में घुला वायु प्रदूषण का जहर बढ़ने लगा है। शनिवार को रात नौ बजे हाथीघाट और बाग फरजाना में हवा खतरनाक स्थिति में पहुंच गई। स्मार्ट सिटी के सेंसर पर हाथीघाट पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआ) 423 और बाग फरजाना में 401 दर्ज किया गया। हवा खराब स्थिति में पहुंचने पर स्वस्थ लाेगों के लिए भी संकट बढ़ने लगता है। इस स्थिति में अधिक समय तक रहने पर लोग बीमार पड़ सकते हैं।

    स्मार्ट सिटी के सेंसर पर दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक

     

    स्मार्ट सिटी के 11 सेंसर पर एक्यूआ बहुत खराब स्थिति में रात को पहुंच गया। उधर, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एकत्र आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहर में एक्यूआ मध्यम स्थिति में 163 दर्ज किया गया।

     

    स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति, स्थान, एक्यूआई

    • हाथीघाट, 423
    • बाग फरजाना, 401
    • कलाकृति, 381
    • सदर भट्टी, 349
    • विभव नगर, 346
    • चीलघर चौराहा, 330
    • तहसील तिराहा, 328
    • एसबीआइ जोनल ऑफिस, 326
    • श्मशान घाट, 324
    • ईदगाह चौराहा, 323
    • छीपीटोला चौराहा, 315
    • धूलियागंज, 315
    • राजपुर चुंगी, 310

     

    सीपीसीबी के अनुसार शहर में मध्यम स्थिति में 163 रहा एक्यूआई

     

    रात नौ बजे शहर में शाहजहां गार्डन स्थित ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआ खराब स्थिति में 206 दर्ज किया गया। अन्य मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआ मध्यम स्थिति में रहा। शहर में हवा में घुले प्रदूषक तत्वों में धूल कण व अति सूक्ष्म कण अधिक दर्ज किए गए। इसकी वजह शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और वाहनजनित प्रदूषण हैं।


     