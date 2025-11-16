Air pollution In Agra: हवा हुई जहरीली! 423 रिकॉर्ड हुआ यहां का AQI, हेल्थ पर पड़ेगा बुरा प्रभाव

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में मौसम शुष्क होने के साथ ही हवा में घुला वायु प्रदूषण का जहर बढ़ने लगा है। शनिवार को रात नौ बजे हाथीघाट और बाग फरजाना में हवा खतरनाक स्थिति में पहुंच गई। स्मार्ट सिटी के सेंसर पर हाथीघाट पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 423 और बाग फरजाना में 401 दर्ज किया गया। हवा खराब स्थिति में पहुंचने पर स्वस्थ लाेगों के लिए भी संकट बढ़ने लगता है। इस स्थिति में अधिक समय तक रहने पर लोग बीमार पड़ सकते हैं।

स्मार्ट सिटी के सेंसर पर दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक स्मार्ट सिटी के 11 सेंसर पर एक्यूआई बहुत खराब स्थिति में रात को पहुंच गया। उधर, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एकत्र आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहर में एक्यूआई मध्यम स्थिति में 163 दर्ज किया गया।

स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति, स्थान, एक्यूआई हाथीघाट, 423

बाग फरजाना, 401

कलाकृति, 381

सदर भट्टी, 349

विभव नगर, 346

चीलघर चौराहा, 330

तहसील तिराहा, 328

एसबीआइ जोनल ऑफिस, 326

श्मशान घाट, 324

ईदगाह चौराहा, 323

छीपीटोला चौराहा, 315

धूलियागंज, 315

राजपुर चुंगी, 310