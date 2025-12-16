Toll Management: बेहतर प्रबंधन और सेवाएं, आगरा के कुलदीप ठाकुर को लंदन की संसद में मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान

जागरण संवाददाता, आगरा। आवास विकास कालोनी में रहने वाले कुलदीप ठाकुर को टोल आपरेशन और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लंदन के हाउस आफ लार्ड्स (लंदन का संसद भवन) में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया, जो उनके कौशल, नवाचार और सामाजिक कार्यों की मान्यता का प्रतीक है।

कुलदीप ठाकुर ने टोल प्लाजा संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही, समाज सेवा में सड़क सुरक्षा अभियान, आपात सहायता, कर्मचारी प्रशिक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया है।