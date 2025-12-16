Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Toll Management: बेहतर प्रबंधन और सेवाएं, आगरा के कुलदीप ठाकुर को लंदन की संसद में मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    आगरा के आवास विकास कॉलोनी के कुलदीप ठाकुर को टोल संचालन और समाज सेवा में योगदान के लिए लंदन के हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला। उन्हें य ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगरा के कुलदीप ठाकुर को लंदन में सम्मानित किया गया।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आवास विकास कालोनी में रहने वाले कुलदीप ठाकुर को टोल आपरेशन और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लंदन के हाउस आफ लार्ड्स (लंदन का संसद भवन) में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया, जो उनके कौशल, नवाचार और सामाजिक कार्यों की मान्यता का प्रतीक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुलदीप ठाकुर ने टोल प्लाजा संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही, समाज सेवा में सड़क सुरक्षा अभियान, आपात सहायता, कर्मचारी प्रशिक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया है।

    यह सम्मान न सिर्फ कुलदीप ठाकुर के लिए, शहर के साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सम्मान मिलने पर कुलदीप ठाकुर ने कहा यह उनकी टीम और सहयोगियों को समर्पित है। वे आगे भी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। 