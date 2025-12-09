Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra Lucknow Expressway Accident: आपस में टकराईं एक के बाद तीन कारें, एक व्यक्ति की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तीन कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। यह हादसा एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ। पुलिस मामल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में मथुरा से कुशीनगर जा रहे निकेत तिवारी निवासी गोपालपुर, कुशीनगर की मौत हो गई। निकेत अपने पिता दिनेश तिवारी और बहन इशिता के साथ हुंदई एक्सेंट कार से कुशीनगर लौट रहे थे। कार निकेत चला रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही टाटा पंच कार ने ओवरटेक करते समय एक्सेंट कार में साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टाटा पंच कार को अनुज कुमार, निवासी कुतुबपुर थाना सौरिख (कन्नौज) चला रहा था। उसके साथ उसका साथी इंद्रेश कुमार, निवासी हुसेपुर थाना सौरिख (कन्नौज) सवार थे।

    इलाज के दौरान निकेत की मौत


    टक्कर के बाद एक्सेंट कार अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर से जा भिड़ी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में निकेत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उनके पिता दिनेश तथा बहन इशिता भी गंभीर रूप से घायल हैं।

    टाटा पंच कार टक्कर के बाद आगे से आ रही मारुति डिज़ायर कार से भी भिड़ गई, जिसे गौरंत कलाटी, निवासी बड़ोदा (गुजरात) चला रहे थे। इस वाहन को भी भारी नुकसान पहुंचा है।


    हादसे के बाद इंस्पेक्टर तरुण धीमान, यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी, चौकी प्रभारी लुहारी देवेंद्र कुमार टीम सहित तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को एसएन. मेडिकल कॉलेज, आगरा भेजा गया है। एक्सप्रेसवे पर आवागमन सुचारू कराया गया।