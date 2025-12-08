अफ्रीका में आगरा के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत...मची चीख-पुकार, परिवार ने लगाई शव भारत लाने की गुहार

संवाद सूत्र, जागरण आगरा। वेस्ट अफ्रीका में धनौली के एक मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। स्वजन युवक का शव स्वदेश लाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।

धनौली के ब्राह्मण मोहल्ला निवासी राजेश दीक्षित के 28 वर्षीय पुत्र विमल दीक्षित करीब तीन वर्ष पहले आजीविका के लिए वेस्ट अफ्रीका गए थे। सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन के मम्बो जंक्शन क्षेत्र में विमल भवन निर्माण का कार्य करते थे।