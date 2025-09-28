Language
    महिलाओं ने आई लव मोहम्मद बैनर के साथ निकाला था इस जिले में जूलूस, अब पुलिस ने चार पर की कार्रवाई

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:22 AM (IST)

    आगरा के मंटोला में महिलाओं ने आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाला जिसके बाद पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। डीसीपी सिटी ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जातिगत स्टीकर लगाने पर 339 वाहनों के चालान भी काटे गए।

    आगरा के मंटोला में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ महिलाओं ने निकाला था जुलूस। फाइल

    जागरण संवाददाता, आगरा। पुलिस की गश्त और सतर्कता के बीच शुक्रवार को मंटोला में महिलाओं ने बुर्का पहनकर घटिया मामू भांजा से नाला काजीपाड़ा तक जुलूस निकाला था। महिलाएं और बच्चे हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लिए थीं। महिलाओं के साथ में कुछ युवक भी थे। मंटोला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही चार युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की।

    मंटोला में शुक्रवार को महिलाओं व युवाओं ने निकाला था जुलूस

    हरीपर्वत के वजीरपुरा और मंटोला में गुरुवार रात मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव के बैनर व पोस्टर लगाए थे। जानकारी होने पर रात में ही पुलिस फोर्स ने पहुंचकर इन्हें हटवा दिया था। विवाद की स्थिति को देखते हुए जुमा की नमाज के वक्त मस्जिदों के आसपास व मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस फोर्स तैनात रहा था। पुलिस की सतर्कता और गश्त के बीच मंटोला में शुक्रवार दोपहर आई लव के बैनर और पोस्टर लेकर बुर्का पहनकर महिलाओं ने जुलूस निकाला था।

    आरोपितों पर शांतिभंग की कार्रवाई की

    जानकारी होने पर पुलिसकर्मी जब तक मौके पर पहुंचे, जुलूस निकाल रहीं महिलाएं व युवा जा चुके थे। गुरुवार रात पुलिस ने मंटोला थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी के साथ ही पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर आरोपितों को चिह्नित किया।

    शनिवार को मंटोला में पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त

    मंटोला पुलिस ने शुक्रवार को मंटोला निवासी मोहम्मद जीशान, कामरान व शाहगंज निवासी सोहेल, तालिम रजा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की।

    डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जातिगत स्टीकर लगाने पर 339 वाहनों के काटे चालान

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाहनों पर जाति लिखने व जाति आधारित स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। शनिवार को जिलेभर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे स्टीकरों को हटवाने के साथ ही 339 वाहनों के चालान काटे।

    पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने भी वीडियो जारी करके लोगों से अपील की है कि जातिगत आधार पर जमावड़ा न लगाएं। वाहनों पर भी जाति आधारित स्टीकर न लगाए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।