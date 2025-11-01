UP Weather Update: क्या नवंबर में भी जमकर होगी बारिश? मौसम विभाग ने जताई ये आशंका

जागरण संवाददाता, आगरा। माैसम विभाग ने नवंबर में रातें गरम रहने का पूर्वानुमान जताया है। सामान्य से औसत मासिक न्यूनतम तापमान अधिक रहने की वजह से ऐसा होगा। प्रशांत महासागर में उत्पन्न कमजोर ला-निना की परिस्थितियोंं के नवंबर व दिसंबर में भी जारी रहने और उसके नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से नवंबर में औसत से अधिक वर्षा हो सकती है।

शहर में सोमवार व मंगलवार को वर्षा हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट आई थी। बुधवार से शुक्रवार तक बादल छाए रहे थे। शनिवार को पांच दिन बाद सुबह से धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हुई, लेकिन दोपहर डेढ़ बजे के बाद बादल घिर आए। शाम तक बादल छाए रहे। सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा।