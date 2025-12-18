Agra Weather Update: फिर बिछी कोहरे की चादर, Expressway पर दृश्यता शून्य; लुढ़क गया तापमान

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra fog conditions: दो दिन मौसम साफ रहने के बाद गुरुवार सुबह से ही घना कोहरा छा गया। तापमान लुढ़कने से ठंडक का अहसास हो रहा है। सुबह देर तक लोग रजाई से बाहर नहीं निकले। न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। दिन में भी धूप हल्की रहेगी।

falling temperatures in Agra: सुबह घना कोहरा छाए रहने के बाद 11 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर 12 बजे के बाद धूप निकल सकती है। वहीं बुधवार को तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था । दो दिन से धूप निकलने से राहत थी लेकिन अब रात में गलन भरी सर्दी से लोग परेशान रहे। गुरुवार को अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है।





शाहजहां गार्डन की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित

मौसम साफ रहने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 170 तक बना हुआ है। इसमें भी सबसे ज्यादा शाहजहां गार्डन की हवा प्रदूषित है। यहां एक्यूआइ 170 दर्ज किया गया। अति सूक्ष्म कण के साथ ही कार्बन मोनो आक्साइड, ओजोन का स्तर ज्यादा रहा।