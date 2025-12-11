Language
    Agra Weather Update: सुबह कोहरे का सामना करने को रहिए तैयार, तापमान में आएगी गिरावट

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:51 AM (IST)

    आगरा में सर्द हवा चलने से सुबह के तापमान में गिरावट आई है। गुरुवार को सुबह का तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ...और पढ़ें

    Agra Weather Update: आगरा में अब घना कोहरा छाने को लेकर अलर्ट दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सर्द हवा चलने से सुबह के तापमान में गिरावट आने लगी है। गुरुवार को सुबह का तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं, दोपहर में तेज धूप निकली।

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार सुबह कोहरा छा सकता है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं, वायु प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिली है। सबसे ज्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) शाहजहां गार्डन का दर्ज किया गया। यहां एक्यूआइ 148 रहा।

    सुबह सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह आठ बजे के बाद वातावरण में गर्माहट बढ़ने लगी, 10 बजे के बाद धूप तेज होती गई। दोपहर तीन बजे तक तेज धूप निकली।

    इससे अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शाम होते ही सर्द हवा चलने लगी, रात में ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दो दिन तक सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

    उधर, वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। मनोहरपुर दयालबाग में एक्यूआइ 100 से कम रहा। जबकि सबसे ज्यादा एक्यूआइ शाहजहां गार्डन में 148 दर्ज किया गया। इसमें भी अति सूक्ष्म कण, कार्बन मोनो आक्साइड, ओजोन का स्तर जयादा रहा।

    सुबह और रात में टहलने ना जाएं मरीज और बुजुर्ग

    एसएन मेडिकल कालेज के रेस्पिरेटरी विभाग के अध्यक्ष डा. संतोष कुमार का कहना है कि सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्व का स्तर निचली सतह पर बढ़ जाता है।

    ऐसे में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज, हृदय, मधुमेह रोगियों के साथ ही बुजुर्ग सुबह और रात के समय टहलने ना जाएं। धूप निकलने पर ही टहलने जाएं।