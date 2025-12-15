Agra Weather Today: सीजन का पहला घना कोहरा, Expressways और Highways पर दृश्यता शून्य; मौसम विभाग का Alert
Agra Weather Update: आगरा में इस सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे Yamuna Expressway और Agra Lucknow Expressway पर दृश्यता शून्य हो गई। सुबह 10 बजे त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather Update इसी सीजन के पहले घने कोहरे में Yamuna Expressway, Agra Lucknow Expressway और National Highway पर दृश्यता शून्य हो गई। सुबह 10 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए।
हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं कोहरे की चादर में सोमवार सुबह ताजमहल छिपा रहा, सूर्योदय के समय पर्यटक रायल गेट से ताजमहल नहीं देख सके।
ताजमहल पर सुबह के समय दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही। वहीं, पिछले कुछ दिनों से दिन में तेज धूप निकल रही थी, कोहरा छाने से सूरज के तेवर भी ठंडे पड़ गए, अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले रविवार रात में गलन भरी सर्दी पड़ने से लोग परेशान रहे।
अलाव जलने लगे और कमरों में हीटर निकल आए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले तीन दिन तक सुबह घना कोहरा छा सकता है। सोमवार को दाेपहर बाद हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहेगा। दिनभर बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं।
