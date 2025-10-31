Agra Weather Today: आगरा में सुबह हुई बूंदाबांदी, दिनभर छाए रहे बादल
आगरा में गुरुवार को सुबह बूंदाबांदी हुई और दिनभर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में बदलाव आया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को धुंध और तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में गुरुवार सुबह बूंदाबांदी हुई और दिनभर बादल छाए रहे। धूप नहीं निकली। अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह धुंध या कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा, अरब सागर में अवदाब क्षेत्र बनने व उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगरा में सोमवार से मौसम में बदलाव देखने को मिला था। गुरुवार को सुबह चार बजे से छह बजे के मध्य बूंदाबांदी हुई।
इसके बाद बादल छाए रहे और धूप नहीं निकली। दोपहर में दो बजे के करीब दाेबारा बूंदाबांदी हुई। शाम को तेज हवा चली। शहर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
सामान्य से अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा था।
माैसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि मौसमी तंत्रों के प्रभाव के चलते शुक्रवार को तापमान में वृद्धि और शनिवार से गिरावट देखने को मिलेगी।
