Agra Weather Today: आगरा में सुबह हुई बूंदाबांदी, दिनभर छाए रहे बादल

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में गुरुवार सुबह बूंदाबांदी हुई और दिनभर बादल छाए रहे। धूप नहीं निकली। अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह धुंध या कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा, अरब सागर में अवदाब क्षेत्र बनने व उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगरा में सोमवार से मौसम में बदलाव देखने को मिला था। गुरुवार को सुबह चार बजे से छह बजे के मध्य बूंदाबांदी हुई।