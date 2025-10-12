UP Weather Update: रजाई-कंबल निकालने का आ गया समय? आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में आगामी दिनों में सुबह-शाम हल्की ठंड के अहसास के साथ दिन में मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान, सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान जताया है। पछुआ हवा (उत्तर-पश्चिमी) चलने से तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

रविवार को भी अधिकतम व न्यूनतम तापमान, सामान्य से कम रहे।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह व शाम हल्की ठंड का अहसास हो रहा है और दिन में मौसम सुहाना बना हुआ है।