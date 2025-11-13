Agra Weather News: ताजमहल के शहर में बदलेगा मौसम! तापमान गिरेगा और छाएगी धुंध
मौसम विभाग के अनुसार, आगरा में गुरुवार से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सुबह धुंध छा सकती है। 17 नवंबर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। बुधवार को आगरा प्रदेश के ठंडे शहरों में छठे स्थान पर रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में गुरुवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का पूर्वानुमान जताया है। 17 नवंबर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं आएगा। सुबह धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन में धूप निकलेगी। उधर, बुधवार को प्रदेश के ठंडे शहरों में आगरा छठे स्थान पर रहा। सबसे ठंडा शहर 8.4 डिग्री सेल्सियस के साथ इटावा रहा।
गुरुवार से तापमान में कमी आने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान
शहर में बुधवार सुबह खुले क्षेत्रों में हल्की धुंध देखने को मिली। सूर्योदय तो समय पर हुआ, लेकिन धुंध की वजह से धूप का असर कम रहा। सुबह 8:30 बजे के करीब आसमान साफ हुआ। इसके बाद दिनभर धूप निकली। शाम ढलने पर ठंड एक बार फिर बढ़ गई। अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
प्रदेश के ठंडे शहर
क्रम, शहर, न्यूनतम तापमान
1, इटावा, 8.4
2, कानपुर शहर, 10.0
3, बरेली, 10.4
4, अयोध्या, बुलंदशहर 11.0
5, प्रयागराज, 11.3
6, आगरा, फुरसतगंज (अमेठी), मेरठ, 11.4
प्रदेश के ठंडे शहरों में बुधवार को छठे स्थान पर रहा आगरा
सामान्य से अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस कम रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा था।
