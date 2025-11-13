Agra Weather News: ताजमहल के शहर में बदलेगा मौसम! तापमान गिरेगा और छाएगी धुंध

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में गुरुवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का पूर्वानुमान जताया है। 17 नवंबर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं आएगा। सुबह धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन में धूप निकलेगी। उधर, बुधवार को प्रदेश के ठंडे शहरों में आगरा छठे स्थान पर रहा। सबसे ठंडा शहर 8.4 डिग्री सेल्सियस के साथ इटावा रहा।

गुरुवार से तापमान में कमी आने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान शहर में बुधवार सुबह खुले क्षेत्रों में हल्की धुंध देखने को मिली। सूर्योदय तो समय पर हुआ, लेकिन धुंध की वजह से धूप का असर कम रहा। सुबह 8:30 बजे के करीब आसमान साफ हुआ। इसके बाद दिनभर धूप निकली। शाम ढलने पर ठंड एक बार फिर बढ़ गई। अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा।