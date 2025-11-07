Agra Weather Update: ठंडी हवा चलने से गिरा पारा, ठंड का अहसास

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में गुरुवार को ठंडी हवा चलने से मौसम में बदलाव देखने को मिला। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। सामान्य से अधिकतम तापमान कम रहा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

शहर में बुधवार रात से ठंंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। इसका असर गुरुवार सुबह देखने को मिला। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से हल्की ठंड का अहसास हुआ। सुबह से धूप जरूर निकली, लेकिन निरंतर हवा चलते रहने से उसका असर कम रहा। शाम ढलने पर तापमान में गिरावट आई, जिससे हल्की ठंड का अहसास हुआ। अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा।