आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होकर गुजरेगी पानी की मुख्य पाइपलाइन

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड (जलेसर रोड से कुबेरपुर मोड़) से होकर पानी की मुख्य पाइप लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन नेशनल हाईवे-19 की सर्विस रोड से होकर गुजरेगी। सोमवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना (जोन एक व दो) के तहत बिछाई जा रही लाइनों का कार्य तेजी से कराने पर जोर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमिश्नरी सभागार में बैठक में उन्होंने कहा कि लाइन बिछाने के दौरान संरक्षा के नियमों का पालन जरूरी है। साथ ही कम से कम लोगों को दिक्कत होने पाए। उन्होंने लाइन बिछाने से पूर्व यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) सहित अन्य विभागों से अनुमति लेने के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने कहा कि जिन सड़कों से होकर पाइप लाइन गुजर रही है। उन सभी सड़कों का सर्वे कराया जाए। लाइन बिछने के कुछ दिनों के बाद सड़कों की ठीक तरीके से मरम्मत कराई जाएगी। इस योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर राइजिंग मेन, पंपिंग सेट और गृह संयोजन होंगे।