    आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होकर गुजरेगी पानी की मुख्य पाइपलाइन

    By Amit Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से पानी की मुख्य पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने पेयजल पुनर्गठन योजना के तहत कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संरक्षा नियमों का पालन करने और संबंधित विभागों से अनुमति लेने की बात कही है। योजना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग सेट और जलाशयों का निर्माण शामिल है, जिससे जलापूर्ति सुचारू रूप से हो सके।

    जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड (जलेसर रोड से कुबेरपुर मोड़) से होकर पानी की मुख्य पाइप लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन नेशनल हाईवे-19 की सर्विस रोड से होकर गुजरेगी। सोमवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना (जोन एक व दो) के तहत बिछाई जा रही लाइनों का कार्य तेजी से कराने पर जोर दिया।

    कमिश्नरी सभागार में बैठक में उन्होंने कहा कि लाइन बिछाने के दौरान संरक्षा के नियमों का पालन जरूरी है। साथ ही कम से कम लोगों को दिक्कत होने पाए। उन्होंने लाइन बिछाने से पूर्व यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) सहित अन्य विभागों से अनुमति लेने के निर्देश दिए।

    मंडलायुक्त ने कहा कि जिन सड़कों से होकर पाइप लाइन गुजर रही है। उन सभी सड़कों का सर्वे कराया जाए। लाइन बिछने के कुछ दिनों के बाद सड़कों की ठीक तरीके से मरम्मत कराई जाएगी। इस योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर राइजिंग मेन, पंपिंग सेट और गृह संयोजन होंगे।

    मंडलायुक्त ने कहा कि प्रकाशनगर के पास और कछपुरा में राजकीय आस्थान की भूमि पर निर्माण कार्य होना है। एडीएम प्रोटोकाल को जांच के निर्देश दिए। पोइया गांव में जलाशय बनेगा। इसकी अनुमति सिंचाई विभाग द्वारा दी जाएगी। यमुना पार क्षेत्र और छलेसर में चिन्हित भूमि में वाटर टैंक का निर्माण किया जाएगा। पानी की लाइन को घरों से जोड़ा जाएगा। भगवती बाग में प्रस्तावित उच्च जलाशय का निर्माण होगा।