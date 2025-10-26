UP: रिसर्च की छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया अश्लील बातें करने का आरोप, पुलिस को सौंपी ये चीज
आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में एक शोध छात्रा ने प्रोफेसर पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने न्यू आगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को सौंपा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंप स्थित स्कूल आफ बेसिक साइंस के प्रोफेसर पर रिसर्च छात्रा ने फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। छात्रों की ओर से मामले की शिकायत न्यू आगरा पुलिस से की गई है। साथ ही बातचीत का आडियो भी सौंपा है। पुलिस जांच कर रही है।
पुलिस को दी तहरीर
खंदारी कैंपस में स्कूल आफ बेसिक साइंस फैकल्टी है। रिसर्च स्कालर छात्रा ने फैकल्टी के एक प्रोफेसर पर फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया। छात्रा की ओर से इस संबंध में न्यू आगरा थाने में तहरीर दी गई। साथ ही प्रोफेसर द्वारा की गई काल की रिकार्डिंग भी सौंपी है। छात्रा का आरोप है कि आए दिन प्रोफेसर उसे परेशान करते हैं।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि छात्रा की ओर से तहरीर और एक आडियो थाना पुलिस को सौंपा गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
