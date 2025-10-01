ताजमहल के शहर आने का बना रहे हैं प्रोग्राम, दो दिन के लिए देख लें कैसा रहेगा रूट डायवर्जन? ये रास्ता बंद
दुर्गा पूजा और दशहरा शोभायात्रा और प्रतिमा विसर्जन के चलते यमुना किनारा मार्ग पर यातायात बदला गया है। बुधवार सुबह 6 बजे से गुरुवार को विसर्जन समाप्ति तक वॉटर वर्क्स चौराहा से श्मशान घाट चौराहा तक वाहन नहीं जा सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन इनर रिंग रोड होकर जाएंगे। भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह बदलाव श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना किनारा मार्ग पर बुधवार (आज) सुबह छह से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बुधवार को दुर्गा पूजा और गुरुवार को दशहरा है। इस दौरान शोभायात्रा, जुलूसों के आयोजन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना नदी के विभिन्न तटों पर किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से यमुना किनारा मार्ग स्थित हाथी घाट पर विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा कमला नगर में बल्केश्वर घाट, सिकंदरा में कैलाश घाट पर भी विसर्जन किया जाता है।
मार्ग परिवर्तन व्यवस्था
- बिजलीघर चौराहे से कोई भी रोडवेज या टूरिस्ट बस, अन्य व्यवसायिक वाहन आगरा किला से हाथीघाट की तरफ नहीं जाएंगे।
- यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन जिनको फतेहाबाद रोड, ताजमहल, ग्वालियर जाना है वह सभी इनर रिंग रोड़ होकर फतेहाबाद रोड से माल रोड़ होकर जाएंगे।
- एत्माद्दौला से डॉ. बीआर. आंबेडकर यमुना पुल होकर कोई भी व्यावसायिक वाहन बेलनगंज या यमुना किनारे की तरफ नहीं आएगा।
- बेलनगंज, एसीपी छत्ता कार्यालय के पास तिराहा से यमुना किनारे हाथीघाट की ओर सभी व्यवसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
- बेलनगंज चौराहे से किसी भी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन बेलनगंज चौराहे से एसीपी छत्ता कट के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। यह सभी वाहन दरेसी मार्ग से होकर जाएंगे।
- विक्टोरिया पार्क तिराहा से कोई भी बड़ा वाहन बस, ट्रैक्टर, डीसीएम आदि यमुना किनारा हाथी घाट की ओर नहीं जाएंगे।
- यमुना किनारा मार्ग, हाथीघाट पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के समय सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
- हाथीघाट रेलवे पुल पर किले की तरफ बैरियर लगाकर प्रतिमाओं को लाने वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- स्ट्रेची ब्रिज रेलवे पुल पर एत्माद्दौला की तरफ से सभी तरह वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- यमुना किनारा मार्ग से डायवर्ट की गई परिवहन विभाग की बसें आदि वाहन एमजी रोड़ प्रथम, इनर रिंग रोड होकर जा सकेंगे।भारी वाहन एवं हल्के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक नो एंट्री लागू रहेगी।
डीसीपी यातायात अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बुधवार सुबह छह बजे से गुरुवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति होने तक यमुना किनारा पर यातायात मार्ग परिवर्तन किया गया है। वॉटर वर्क्स चौराहा से यमुना किनारा मार्ग होकर शमशान घाट चौराहा तक कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे।
