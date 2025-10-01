ताजमहल के शहर आने का बना रहे हैं प्रोग्राम, दो दिन के लिए देख लें कैसा रहेगा रूट डायवर्जन? ये रास्ता बंद

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना किनारा मार्ग पर बुधवार (आज) सुबह छह से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बुधवार को दुर्गा पूजा और गुरुवार को दशहरा है। इस दौरान शोभायात्रा, जुलूसों के आयोजन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना नदी के विभिन्न तटों पर किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से यमुना किनारा मार्ग स्थित हाथी घाट पर विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा कमला नगर में बल्केश्वर घाट, सिकंदरा में कैलाश घाट पर भी विसर्जन किया जाता है।