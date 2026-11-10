आगरा में गणित के शिक्षक ओम प्रकाश यादव की हत्या: गला काटकर किए थे नौ प्रहार

जागरण संवाददाता, आगरा। कोचिंग में गणित के शिक्षक ओम प्रकाश यादव की हत्या बेरहमी से की गई थी। हत्यारे ने धारदार हथियार से शिक्षक का गला काटने के बाद शरीर पर ताबड़तोड़ नौ प्रहार किए थे। सीसीटीवी कैमरों में एक व्यक्ति उनकी स्कूटी लेकर जाता दिखाई दिया है। कुछ दूर बाद वह गायब हो गया, आशंका है कि मार्केट से निकलने के बाद वह कालोनी की गलियों से होकर निकला होगा। पु़लिस को कुछ महत्पपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनकी मदद से हत्यारोपित तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

जगदीशपुरा की आवास विकास कॉलोनी सेक्टर तीन स्थित वीएस प्लाजा की कोचिंग में 50 वर्ष के गणित के शिक्षक ओम प्रकाश यादव का छह नवंबर को शव मिला था। कानपुर देहात के थाना रसूलपुर के मूल निवासी ओम प्रकाश यादव वर्तमान में आवास विकास कालोनी के सेक्टर 13 में रहते थे।

शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में गणित के शिक्षक थे ओम प्रकाश यादव आवास विकास कॉलाेनी सेक्टर सात स्थित शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में गणित के शिक्षक थे। वीएस प्लाजा में अपनी कोचिंग भी चलाते थे। वह कक्षा नौ और दस के बच्चों के दो बैच पढ़ाते थे। दो नवंबर को वह घर नहीं गए, कॉलेज के बाद सीधे कोचिंग आ गए थे। बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम सात बजे वह अपने घर गए, वहां से रात नौ बजे दोबारा निकल गए थे।

रात में सेंट्रल पार्क के पास पुलिस की चेकिंग चल रही थी। माना जा रहा है कि चेकिंग से बचने के लिए हत्यारा स्कूटी को गलियों से लेकर गया होगा। पुलिस आसपास गलियों के सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग चेक कर रही है।