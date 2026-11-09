आगरा में SIR: 23 साल बाद बड़ा बदलाव, छह लाख मतदाताओं के बाद अब 83 बूथ हुए कम

जागरण संवाददाता, आगरा। 23 साल के बाद जिले में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में छह लाख मतदाता कम हो गए हैं। नौ विधानसभा क्षेत्रों में इतने मतदाता कम होने के बाद अब बूथों की संख्या में भी कमी हो गई है। नौ विधानसभा क्षेत्रों में 83 बूथ कम हुए हैं। अब जिले में 3849 बूथ हैं। एक बूथ में 1200 मतदाता से अधिक नहीं होंगे।

नौ विधानसभा क्षेत्रों में 29.85 लाख मतदाता हैं। इसमें 16.35 लाख पुरुष और 13.50 लाख महिला मतदाता हैं। 83 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में छह लाख मतदाता कम हुए हैं। जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथों का सर्वे कर संख्या कम करने के आदेश दिए थे। यह कार्य जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 83 बूथ जिले में कम हुए हैं।

3849 बीएलओ छूटे लोगों की करेंगे पहचान मतदाता सूची में अगर किसी का नाम, पता या फिर उम्र गलत है तो बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) इसकी पहचान करेंगे। अभियान चलाकर छूटे लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। त्रुटियों को सही किया जाएगा। इसी तरह से 18 साल की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है।