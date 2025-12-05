आगरा में तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर नहर में पलटी, गनीमत रही चालक बचा सुरक्षित

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना ताजगंज क्षेत्र के बंसल नगर में गुरुवार रात टैक्सी गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। दुर्घटना होते ही आसपास मौजूद राहगीर मौके पर दौड़ पड़े और चालक गुड्डू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। चालक ने बताया गड्ढे को बचाने के प्रयास में गाड़ी नहर में पलट गई। हादसे के समय वह कार में अकेला ही था।