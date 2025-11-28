तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया आगरा का मान, लंबी ट्रेनिंग के बाद नेशनल ताइक्वांडो में दिखाएंगे दम

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। शहर के तीन उभरते ताइक्वांडो खिलाड़ी प्राची, श्रेयस यादव और लकी कुमार उप्र की टीम का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय मंच पर उतरने को तैयार हैं।

तीनों खिलाड़ी 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया की राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने अरुणाचल प्रदेश के ईटा नगर पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता एक दिसंबर तक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स कांप्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।

ताइक्वांडो प्रशिक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग में खेले जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, उप्र की ओर से चयनित टीम में आगरा के इन तीन खिलाड़ियों का शामिल होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।