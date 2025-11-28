तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया आगरा का मान, लंबी ट्रेनिंग के बाद नेशनल ताइक्वांडो में दिखाएंगे दम
आगरा के तीन युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी-प्राची, श्रेयस यादव और लकी कुमार, उत्तर प्रदेश टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंच गए हैं। वे 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो 1 दिसंबर तक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रही है।
आगरा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। शहर के तीन उभरते ताइक्वांडो खिलाड़ी प्राची, श्रेयस यादव और लकी कुमार उप्र की टीम का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय मंच पर उतरने को तैयार हैं।
तीनों खिलाड़ी 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया की राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने अरुणाचल प्रदेश के ईटा नगर पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता एक दिसंबर तक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स कांप्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।
ताइक्वांडो प्रशिक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग में खेले जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, उप्र की ओर से चयनित टीम में आगरा के इन तीन खिलाड़ियों का शामिल होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।
लंबे प्रशिक्षण, अनुशासन और फाइटिंग स्पिरिट से चुने गए
बालिका अंडर-17 के अंडर-42 किग्रा भार वर्ग में प्राची, बालक अंडर-17 के अंडर-45 किग्रा भार वर्ग में श्रेयस यादव और अंडर-73 किग्रा भार वर्ग में लकी कुमार प्रतिभाग करेंगे। तीनों खिलाडी लंबे प्रशिक्षण, अनुशासन और फाइटिंग स्पिरिट से इस प्रतियोगिता में चुने गए हैं।
उनकी इस उपलब्धि पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डा. मुकेश चंद्र अग्रवाल, डीडीआर मनोज गिरी, जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर, डीआइओएस द्वितीय विश्व प्रताप सिंह, जीआइसी प्रधानाचार्य मानवेंद्र सिंह, अनिरुद्ध यादव, डा. अनिल वशिष्ठ, डा. एसके सिंह ने बधाई दी।
