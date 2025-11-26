सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की तैयारी, आगरा में स्टेट हाईवे पर लगाए जाएंगे अब स्पीड रडार

जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे की तरह हादसों को कम करने और वाहनों की गति पर नजर रखने के लिए स्टेट हाईवे पर भी स्पीड रडार लगाने की तैयारी है। आरटीओ द्वारा लोक निर्माण विभाग से स्टेट हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने को कहा गया था।

विभाग ने रिपोर्ट भेजी थी। जिसके आधार पर सर्वाधिक हादसों वाले स्थानों को चिन्हित किया गया। यातायात पुलिस और आरटीओ द्वारा पांच क्रिटिकल कारीडोर चिन्हित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति से अधिक वाहनों को दौड़ाने वालों पर नजर रखने और उनका चालान करने के लिए स्पीड रडार लगे हुए हैं। इसी तरह अब स्टेट हाईवे को भी सीसीटीवी सर्विलांस से लैस किया जा रहा है।