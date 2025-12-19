Agra Crime: थाने के पास Spa सेंटर में देह व्यापार का अड्डा, पुलिस ने छापा मारा तो आपत्तिजनक हालत में मिले जोड़े

जासं, आगरा। न्यू आगरा थाने से कुछ दूर सर्विस रोड पर देह व्यापार का अड्डा चल रहा था। प्रयागराज की एनजीओ फ्रीडम फर्म की सूचना पर पुलिस ने गुरुवार की देर रात स्पा पर छापा मारकर एक किशोरी समेत पांच युवतियों को मुक्त कराया। मौके से एक महिला सहित चार युवकों को गिरफ्तार किया है।

स्पा सेंटर का मालिक मौके पर नहीं मिला, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जिस किशोरी को मुक्त कराया है, उसकी मां को आरोपित बनाया है। मां ने ही नाबालिग बेटी को देह व्यापार में ढकेल दिया था।

प्रयागराज की एनजीओ फ्रीडम फर्म ने स्पा सेंटर में किशाेरी से देह व्यापार कराने की सूचना पुलिस को दो दिन पहले दी थी। स्पा खंदारी-न्यू आगरा सर्विस रोड स्थित कौशलपुर मोड़ पर एक इमारत की दूसरी मंजिल पर चल रहा था। इमारत के भूतल पर बैंक है। पुलिस के छापा मारने पर स्पा में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई।

पुलिस ने घेराबंदी करके एक महिला और तीन युवकों को मौक्रे से दबोच लिया। मौके से एक किशोरी और चार युवतियों को मुक्त कराया गया है।

एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि युवतियों को नौकरी का झांसा देकर जाल में फंसाया गया था। उनसे देह व्यापाार कराया जा रहा था।आर्थिक हालात के चलते युवतियां स्पा में काम करने को तैयार हुई थीं।

पूछताछ में आरोपित महिला ने बताया कि स्पा नवंंबर 2024 में खुला था। जिसका मालिक लवकुश शर्मा है। उसका सिकंदरा क्षेत्र में भी स्पा सेंटर है। स्पा सेंटर का मैनेजर पिनाहट निवासी गोविंद कुशवाह था। गिरफ्तार सेवला निवासी विष्णु कुमार वहां स्पा कराते समय पकड़ा गया। जगदीशपुरा निवासी पवन मुक्त कराई गई किशोरी की मां का मित्र है।

वह स्पा सेंटर के लिए एजेंट का काम करता था। पुलिस को स्पा के केबिन में शराब भी मिली है। पूछताछ में पता चला कि ग्राहकों के मांगने पर उन्हें शराब भी उपलब्ध कराई जाती थी। पकड़ते ही रोने लगा, बोला प्रेमिका की याद में आया था स्पा सेंटर पर पुलिस पुलिस को देखते ही विष्णु रोने लगा। कहने लगा कि वह प्रेमिका की याद में आया था। पुलिस को बताया कि उसका मित्र न्यू आगरा थाने किसी काम से आया था। वह मित्र को थाने पर छोडने के बाद स्पा पर आ गया। प्रेमिका की हाल में ही शादी हुई है। वह पुलिस से पहली बार आने की कहकर छोड़ने की गुहार लगा रहा था।