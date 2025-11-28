आगरा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं

जागरण संवाददाता, आगरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शुक्रवार सुबह घर पर लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि राइफल की सफाई करते समय अचानक गोली चल गई।

थाना सदर क्षेत्र में राजेश्वर मंदिर के पास पन्ना पैलेस के बराबर में रहने वाले ब्राह्मण महासभा के संस्थापक एवं रिटायर्ड फौजी सत्यदेव शर्मा के 42 वर्षीय पुत्र ज्ञानेश शर्मा ने लाइसेंसी सेमी आटोमेटिक राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह नौ बजे की है। ज्ञानेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनके दो पुत्र हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।