Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    आगरा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्ञानेश शर्मा ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सदर थाना क्षेत्र में हुई। परिवार का कहना है कि राइफल साफ करते समय दुर्घटनावश गोली चली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शुक्रवार सुबह घर पर लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि राइफल की सफाई करते समय अचानक गोली चल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना सदर क्षेत्र में राजेश्वर मंदिर के पास पन्ना पैलेस के बराबर में रहने वाले ब्राह्मण महासभा के संस्थापक एवं रिटायर्ड फौजी सत्यदेव शर्मा के 42 वर्षीय पुत्र ज्ञानेश शर्मा ने लाइसेंसी सेमी आटोमेटिक राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह नौ बजे की है। ज्ञानेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनके दो पुत्र हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।