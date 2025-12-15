सरप्राइज की बात कहकर ननद की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर चाकू-चिमटा और कलछी से किए ताबड़तोड़ वार

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रांस यमुना कालोनी क्षेत्र के राधा नगर में रविवार को भाभी की करतूत ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। ननद को उपहार देने के बहाने कमर में ले जाकर भाभी ने उसकी आंखों में पट्टी और हाथों को चुनरी से बांध दिया।

इसके बाद चाकू-चिमटा और कलछी से ताबड़़तोड़ प्रहार करके लहूलुहान कर दिया। ननद की चीखें सुन स्वजन कमरे में पहुंचे, उसे खून से लथपथ फर्श पर पड़ा देख होश उड़ गए। घायल ननद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपित भाभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

राधा नगर निवासी आटो चालक गिरीश अग्रवाल के बेटे शिवांशु ने एक वर्ष पहले कचहरी घाट की रहने वाली पूजा से प्रेेम विवाह किया था। गिरीश रविवार सुबह रोज की तरह आटो लेकर चले गए। पत्नी संगीता बेटे शिवांशु के साथ पुत्रवधू की मौसी के घर गमी में गए थे। छोटा बेटा आलोक कोचिंग गयास था।

घर पर बेटी प्रिया और पुत्रवधू पूजा मौजूद थीं।आरोप है कि सुबह नौ बजे भाभी पूजा उसे सरप्राइज देने के बहाने अपने कमरे में लेकर गईं। उसकी आंखों पर चुनरी बांध दी, दोनों हाथ भी बांध दिए।भाभी उसके सिर और चेहरे पर चाकू से कई प्रहार कर दिए, इसके बाद चिमटा, कछुली, कन्नी से भी उस पर हमला किया।

प्रिया की चीखों का सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खुलवाया तो प्रिया लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पूजा को हिरासत में ले लिया।