SIR in Agra: वोटर्स की सुविधा के लिए विशेष अभियान, रविवार को भी केंद्रों पर मौजूद रहेंगे BLOs

जागरण संवाददाता, आगरा। SIR के विशेष अभियान के अंतर्गत रविवार को बीएलओ और सुपरवाइजर अपने बूथ और मतदाता हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे। मतदाता गणना फार्म जमा किए जाएंगे। यह विशेष अभियान अंतिम है। एसआइआर की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। तहसील सदर में प्रेसवार्ता कर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने यह जानकारी देते हुए सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने अपने प्रपत्र भरकर जमा करा दें। लापरवाही न बरती जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अन्यथा की स्थिति में मतदान से वंचित रह जाएंगे। डीएम ने ऐसे सभी मतदाताओं से अपील की है, जिन्होंने अभी तक गणना फार्म जमा नहीं किए हैं। ऐसे सभी मतदाता अपना नाम, एपिक नंबर आदि भरकर, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी कर के बीएलओ को दे दें, जिससे कि उनका नाम मतदाता ड्राफ्ट में आ सके। मतदाता सूची- 2003 संबंधी जानकारी, मैपिंग आदि बीएलओ, सुपरवाइजर द्वारा पूर्ण कर दी जाएगी।

11 दिसंबर तक जिन मतदाताओं द्वारा फार्म नहीं भरा जाएगा, उनका नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अंतिम तारीख का इंतजार न करें। निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन से पूर्व दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक, नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे आपत्तियों का निस्तारण सात फरवरी 2026 तक तथा 14 फरवरी.2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।