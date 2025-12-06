Language
    SIR in Agra: वोटर्स की सुविधा के लिए विशेष अभियान, रविवार को भी केंद्रों पर मौजूद रहेंगे BLOs

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    आगरा में एसआईआर के विशेष अभियान के तहत, बीएलओ और सुपरवाइजर रविवार को बूथों पर मौजूद रहेंगे ताकि मतदाता गणना फार्म जमा किए जा सकें। जिलाधिकारी ने सभी म ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। SIR के विशेष अभियान के अंतर्गत रविवार को बीएलओ और सुपरवाइजर अपने बूथ और मतदाता हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे। मतदाता गणना फार्म जमा किए जाएंगे। यह विशेष अभियान अंतिम है।

    एसआइआर की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। तहसील सदर में प्रेसवार्ता कर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने यह जानकारी देते हुए सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने अपने प्रपत्र भरकर जमा करा दें। लापरवाही न बरती जाए।

    अन्यथा की स्थिति में मतदान से वंचित रह जाएंगे। डीएम ने ऐसे सभी मतदाताओं से अपील की है, जिन्होंने अभी तक गणना फार्म जमा नहीं किए हैं।

    ऐसे सभी मतदाता अपना नाम, एपिक नंबर आदि भरकर, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी कर के बीएलओ को दे दें, जिससे कि उनका नाम मतदाता ड्राफ्ट में आ सके। मतदाता सूची- 2003 संबंधी जानकारी, मैपिंग आदि बीएलओ, सुपरवाइजर द्वारा पूर्ण कर दी जाएगी।

    11 दिसंबर तक जिन मतदाताओं द्वारा फार्म नहीं भरा जाएगा, उनका नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अंतिम तारीख का इंतजार न करें।

    निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन से पूर्व दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक, नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे आपत्तियों का निस्तारण सात फरवरी 2026 तक तथा 14 फरवरी.2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

    सभी राजनैतिक दलों के बीएलए से भी अपील की है कि वह कल अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ समन्वय कर गणना पत्र संकलन में सक्रिय सहयोग करें। राजनैतिक दलों के बीएलए ऐसे मतदाताओं को चिन्हित, संपर्क करने में अपना सहयोग करें, जिससे कि उनका गणना पत्र भर कर डिजिटाइज कराया जा सके। 