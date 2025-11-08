आगरा का जूता कारोबार 2.54 करोड़ जोड़ी पर है स्थिर, निर्यात बढ़ाने सप्लाई चेन में करना होगा सुधार

जागरण संवाददाता, आगरा। चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जालान ने कहा कि विश्व में बिकने वाली वस्तुओं में फुटवियर की हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है, जबकि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में जूता सातवें स्थान पर है। सप्लाई चेन के ईको सिस्टम की कमजोरी के कारण फुटवियर उद्योग पीछे है। मीट एट आगरा ने इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई है, जिससे आगरा, नोएडा और कानपुर को लाभ हुआ है। ये पर्याप्त नहीं है। हम 2.54 करोड़ जोड़ी निर्माण पर लंबे समय से अटके हैं, जिससे निर्यात 3,800 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। हमें देश ही नहीं विदेशी विदेशी प्रशिक्षण से अपने कौशल का विकास करना होगा।

आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर एफमेक द्वारा सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में तीन दिवसीय जूता प्रदर्शनी मीट एट आगरा का आयोजन चल रहा है। 17वें संस्करण का शुभारंभ औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने घंटा बजाकर किया। इस दौरान सभागार शंखनाद से गूंज गया। कैबिनेट मंत्री ने नंदी ने कहा कि कोई भी निवेशक जब तक उद्योग स्थापित न कर ले, तब तक उसे पूरा सहयोग प्रदान किया जाए। ताज ट्रेपेजियम जोन के उद्योगों के लिए भी सरकार प्रभावी पैरवी करेगी।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्ष 2017 के बाद से उप्र में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। अब तक राज्य सरकार द्वारा लगभग चार हजार करोड़ रुपये की इंसेंटिव राशि वितरित की जा चुकी है। सात नए एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र उद्घाटन की तैयारी है। पीएम से समय मांगा गया है।

चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जालान ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में लागू की गई फुटवियर नीति तमिलनाडु से बेहतर मानी जा रही है। इस नीति में भूमि के लिए अनुदान और पूंजी निवेश पर पांच वर्ष में रिटर्न की व्यवस्था है। साथ ही, फुटवियर उद्योग को पर्यावरण की श्वेत श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे अब इसके स्टिचिंग के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।

एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि मीट एट आगरा फुटवियर उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगा। पहले ही दिन बड़ी संख्या में आगंतुकों की उपस्थिति संकेत है कि फुटवियर उद्योग के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। भारत सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक कंपाेनेंट, मशीनरी के स्टाल लगे हुए हैं।

अतिथियों का आभार एफमेक उपाध्यक्ष राजीव वासन ने और संचालन डा. तरुण शर्मा ने किया। इस दौरान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, एफमेक उपाध्यक्ष राजेश सहगल, महासचिव प्रदीप वासन, संस्थापक अध्यक्ष दलजीत सिंह, इफ्कोमा महासचिव दीपक मनचंदा मौजूद थे।



टीटीजेड के लिए कमजोर पैरवी, उद्योग स्थापना को लेनी होती 13 एनओसी

फुटवियर एवं चमड़ा विकास परिषद के चेयरमैन और एफमेक के पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि फुटवियर उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। सामूहिक प्रयासों से इस उद्योग को नई दिशा दी जा रही है और पारंपरिक क्लस्टर को सशक्त किया है। प्रदेश में अब भी 13 अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं और ये पूरी तरह आनलाइन नहीं हैं।

एकल खिड़की प्रणाली से आनलाइन किया जाना चाहिए। कृषि भूमि क्रय की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाए। ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए, सरकार की पैरवी इस मामले में कमजोर है। आगरा ट्रेड सेंटर में टेस्टिंग लैब और डिजाइनिंग सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।



अन्य क्षेत्र से 840 इनको मिला सम्मान

मीट एट आगरा के पहले दिन औद्योगिक विकास मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों को सम्मानित किया गया। निर्यात में उच्च टर्नओवर के आधार पर तीन इकाइयों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए गए। यह सम्मान गुप्ता ओवरसीज के चेतन गुप्ता, लाइनर शूज के गौतम मेहरा, और मेट्रो एंड मेट्रो के अजीत कलसी को प्रदान किया गया।