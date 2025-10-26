आगरा में विक्टोरिया स्कूल के पास कबाड़ गोदाम में लगी आग, दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, आगरा। विक्टोरिया स्कूल के पास शनिवार रात 11 बजे कबाड़ गोदाम में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में कबाड़ जलने के साथ ही पांच से छह बार धमाके भी हुए, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां देर रात तक आग पर काबू करने के प्रयास में जुटी हुई थीं।

घटिया आजम खां स्थित विक्टोरिया स्कूल के पास कबाड़ का काम करने वाले राजकुमार, राजू व बाबू सहित 12 से 14 लोगों ने एक गोदाम बना रखा है। गोदाम में भरे हुए कबाड़ में शनिवार रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। इससे आसपास के लोग दहशत में आ गए।

सूचना मिलने के बाद हरीपर्वत थाना पुलिस के साथ ही संजय प्लेस से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इस बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस पर ईदगाह सहित अन्य फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी थीं।