Parakram Diwas: लोगेंवाला के शहीदों की याद में दौड़, आगरा के चिकित्सक ने 7 घंटे में पूरी की 50 किलोमीटर की बार्डर रन
जैसलमेर में लोंगेवाला युद्ध के वीरों के लिए आयोजित पराक्रम दिवस में आगरा के पांच धावकों ने बार्डर रन में भाग लिया। तीन धावकों ने 100 किलोमीटर और दो ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। जैसलमेर की गर्म हवा, तेज धूप और धूल भरे रास्तों पर 1971 में लोंगेवाला युद्ध के वीरों के लिए चार से सात दिसंबर तक आयोजित पराक्रम दिवस में बार्डर रन दौड़ में शहर के पांच धावक शामिल हुए।
तीन धावकों ने 100 किलोमीटर और दो धावकों ने 50 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक डा. दिनेश राठौर ने 50 किलोमीटर की दौड़ सात घंटे पांच मिनट में पूरी की।
जैसलमेर के मरूस्थल में दोपहर 12 बजे से गर्म हवा और तेज धूप के बीच बार्डर रन दौड़ शुरू हुई। धूल भरे रास्ते और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, दौड़ लंबी थी। थकान को हावी नहीं हाेने दिया, 100 किलोमीटर में अजय दीप सिंह ने महज 14 घंटे में दौड़ पूरी कर ली।
वहीं, गौरव यादव और डा. आरके वर्मा ने 100 किलोमीटर की दौड़ 15 घंटे 50 मिनट में पूरी जबकि 50 किलोमीटर वर्ग में दीपक नेगी ने 5 घंटे 39 मिनट में दौड़ पूरी की।
