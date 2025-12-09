Agra News: घनी आबादी के बीच रबर शीट फैक्ट्री में लगी आग, उठने लगीं तेज लपटें; दहशत में घर छोड़ निकले लोग
जागरण संवाददाता, आगरा। हरीपर्वत क्षेत्र में मदिया कटरा स्थित रबर शीट फैक्ट्री में मंगलवार देर शाम आग लग गई। आग की लपटें और धुआं का गुबार उठने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फैक्ट्री में रबर का स्टाक होने के कारण आग बुझाने में पानी के अलावा फोम का इस्तेमाल करना पड़ा। मदिया कटरा सोंठ की मंडी विजय कुंज में फारुख की करीब पांच सौ वर्ग मीटर में आरएस इंडस्ट्रीज के नाम से रबर शीट फैक्ट्री है।
फैक्ट्री में बनने वाली शीट का जूता व चप्पल बनाने में इस्तेमाल होता है। मंगलवार शाम को फैक्ट्री बंद होने के बाद कर्मचारी घर चले गए थे। रात करीब नौ बजे फैक्ट्री से आग की लपटें उठने लगीं।
स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ ही फैक्ट्री मालिक को दी। थाना पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने शुरू की। रबर होने की जगह आग नियंत्रित होने की जगह और भड़क रही थी।
इस पर शास्त्रीपुरम, ईदगाह फायर स्टेशन से भी गाड़ियों को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग नियंत्रित नहीं हो रही थी। रबर होने के कारण आग बढ़ती ही जा रही थी।
इस पर फायरकर्मियों ने पानी के साथ ही मैकेनिकल फोम का इस्तेमाल आग बुझाने में किया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। एफएसओ सोमदत्त सोनकर ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। शार्टसर्किट से आग लगने की आशंका है। जांच की जा रही है।
दहशत में आए लोग
फैक्ट्री के पीछे बिल्लोचपुरा रेलवे स्टेशन की दीवार थी। वहीं आसपास खाली जगह पड़ी थी। इससे आग फैलने का खतरा कम था।
हालांकि फैक्ट्री के सामने बने मकानों में रह रहे लोग आग की लपटें और धुआं के गुबार से दहशत में आ गए। पूरे क्षेत्र में काला धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई।
