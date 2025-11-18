आगरा में हादसों को रोकने को उठाया कदम, कमिश्नरेट में बनाए गए 16 क्रिटिकल कारीडोर

जागरण संवाददाता, आगरा। सड़क हादसों को कम करने के लिए कमिश्नरेट में क्रिटिकल कारीडोर योजना लागू की गई है। जिसके तहत ब्लैक स्पाट को चिन्हित करके 16 क्रिटिकल कारीडोर बनाए गए हैं। प्रत्येक कारीडोर के लिए विशेष क्रिटिकल कारीडोर टीम बनाई गई है।

जिसमें एक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी समेत चार पुलिसकर्मी होंगे। यह टीम क्रिटिकल कारीडोर में हाेने वाले हादसों के रोकने पर काम करेगी। साथ ही हादसों के कारण की रिपोर्ट भी तैयार करेगी, जिससे कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी योजना बना उस पर अमल किया जा सके।

जागरूकता अभियानों के बावजूद हादसों पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लग रहा है। इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के दौरान जिले में 1200 से अधिक हादसे हुए। जिनमें 600 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डेढ हजार से अधिक लोग घायल हुए।