    Agra Road Accident: सात लोगों को कार से रौंदने पर इंजीनियर के खिलाफ दो मुकदमे, भेजा गया जेल

    By Neelesh Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    आगरा में एक तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों की जान ले ली। नशे में धुत इंजीनियर अंशुल गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मृतकों में एक जोमैटो डिलीवरी ब्वाय भी शामिल है। घटना के बाद नगला बूढ़ी में तनाव व्याप्त है, जहाँ मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा और मृतकों का अंतिम संस्कार पुलिस की निगरानी में किया गया।

    नगला बूढ़ी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से पांच लोगों की हुई थी मृत्यु

    जागरण संवाददाता, आगरा। दयालबाग सौ फीट रोड पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों की जांच ले ली। गिरफ्तार कार चालक इंजीनियर के खिलाफ न्यू आगरा थाने में दो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। शनिवार को आरोपित चालक को न्यायालय ने जेल भेज दिया। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। शनिवार को दिनभर नगला बूढ़ी में तनाव की स्थिति रही।

    सुबह मुआवजे की मांग करते हुए स्वजन व मोहल्ले के लोगों ने सौ फुटा रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों को खदेड़कर स्थिति को संभाला। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस व पीएसी के जवान मुख्य सड़क, गलियों और छतों पर तैनात रहे। तीन शव को नगला बूढ़ी लाया गया, पुलिस की मौजूदगी में पोइया घाट पर अंतिम संस्कार हुआ।

    न्यू आगरा थाना क्षेत्र में नगला बूढ़ी पुलिस स्थित देसी शराब के ठेके पास शुक्रवार रात साढ़े आठ बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच दयालबाग राजदीप एन्क्लेव फेज-2 में रहने वाले ट्रांसपोर्टर दयानंद गुप्ता का 40 वर्षीय इंजीनियर पुत्र अंशुल गुप्ता ने पुलिस को अपनी ओर आता देख टाटा नेक्सोन कार दौड़ा दी थी।

    कार की चपेट में आने से जोमेटो के डिलीवरी ब्वाय भानु प्रताप मिश्रा, नगला बूढ़ी में रहने वाले बंटेश, कमल, कृष के अलावा नगला बूढ़ी में किराए पर रह रहीं हाथरस के सादाबाद के गांव मिड़ावली निवासी बबली की मृत्यु हो गई थी। गाड़ी पलटने से कार में फंसे इंजीनियर अंशुल गुप्ता को भीड़ ने पकड़ लिया था।

    इंजीनियर के खिलाफ मृतक डिलीवरी ब्वाय भानु प्रताप मिश्रा के पिता कांती प्रसाद मिश्रा व कमल के स्वजन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। शनिवार दोपहर आरोपित चालक को न्यायालय में पुलिस ने पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार चालक के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अल्कोहल की पुष्टि हुई है। खून की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

    शनिवार को भी नगला बूढ़ी में तनाव की स्थिति रही। सुबह करीब नौ बजे मृतकों के स्वजन व स्थानीय लोगों ने सौ फीट रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। भारी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स व पीएसी ने जाम लगाने की कोशिश करने वालों को खदेड़ लिया। छह लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मृतक बंटेश, कमल व कृष के शव नगला बूढ़ी लाए गए, जिनका पुलिस की मौजूदगी में पोइया घाट श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

    वहीं डिलीवरी ब्वाय भानु प्रताप मिश्रा के शव को आवास विकास सेक्टर एक स्थित आवास पर स्वजन लेकर पहुंचे। ताजगंज श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। नगला बूढ़ी में किराए पर रह रहीं बबली का शव स्वजन पैतृक घर हाथरस के सादाबाद के गांव मिड़ावली ले गए। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि चालक के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अल्कोहल की पुष्टि हुई। खून की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। उसे न्यायालय से जेल भेज दिया गया है।

    दीपावली पर घर आया था इंजीनियर
    आरोपित कार चालक अंशुल गुप्ता बीटेक पास है। वह नोएडा की एरिक्शन कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात है। शादीशुदा होने के साथ ही उस पर एक बच्चा है। दीपावली पर वह घर आया था।