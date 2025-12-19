Language
    कोहरे को देखते हुए गाइडलाइंस जारी, रिफ्लेक्टिव टेप न होने पर Toll Plaza से नहीं गुजर सकेंगी बसें

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    कोहरे के कारण Yamuna Expressway पर हुए हादसे के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। रिफ्लेक्टिव टेप के बिना बसों को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ...और पढ़ें

    रोडवेज बसों में हैडलाइट दुरुस्त कराई जा रही हैं।

    जासं,आगरा। कोहरे के दौरान Yamuna Expressway पर मथुरा में हुए हादसे ने शासन-प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। रिफ्लेक्टिव टेप न होने पर अब किसी भी टोल प्लाजा से बसें नहीं गुजर सकेंगी। परिवहन विभाग की टीम जिले के सभी टोल प्लाजा पर नजर रखेगी और विशेष जागरूकता अभियान भी चलाएगी। इसकी शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है।

    आरटीओ प्रवर्तन अखिलेश कुमार द्विवेदी की निगरानी में लखनऊ एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर विशेष अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को फाग लाइट के प्रयोग करने पर जोर दिया गया। कोहरे के दौरान गलत तरीके से लेन और ओवरटेक न करने की भी सलाह दी गई।

    परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने निजी और रोडवेज बसों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि बसों में रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा है। उनमें इसे लगवाया जाए। अगर टेप नहीं लगा है तो बसों को टोल प्लाजा से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाए। गुरुवार को आरटीओ प्रवर्तन अखिलेश कुमार द्विवेदी ने चार यात्रीकर अधिकारियों के साथ जांच अभियान चलाया।

    सबसे पहले टीम यमुना एक्सप्रेसवे स्थित खंदौली टोल प्लाजा पहुंची। पंफलेट और लाउडस्पीकर के माध्यम से कोहरे से बचाव की जानकारी दी गई। वाहनों को तय गति से कम चलाने के लिए कहा गया। अपनी लेन में चलने पर जोर दिया गया। गलत तरीके से वाहन को खड़ा न करने, ओवरटेक न करने के लिए भी कहा गया।

    शराब पीकर वाहन न चलाने पर जोर दिया गया। परिवहन विभाग की टीम लखनऊ एक्सप्रेस, इनर रिंग रोड और हाईवे के टोल प्लाजा पर पहुंची। वाहन चालकों को जागरूक किया गया।