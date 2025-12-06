Language
    Agra Police: सर्द रातों में भी रहेगा पहरा, पुलिसकर्मी बजाएंगे सीटी; वीडियो कॉल से होगी ड्यूटी चेक

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    आगरा में सर्दियों में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त योजना बनाई है। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज रात 2 बजे तक गश्त करेंगे, जिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। रातें सर्द होने के कारण चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों से निपटने के लिए पुलिस ने नाइट प्लान तैयार किया है।

    इसके तहत थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज अपने क्षेत्रों में रात दो बजे तक भ्रमणशील रहेंगे। इसके बाद सेकेंड अफसर गश्त करेंगे। गश्त के दौरान पुलिसकर्मी सायरन के साथ ही सीटी बजाएंगे। डीसीपी सिटी इसकी निगरानी करेंगे।

    साथ ही समय-समय पर वीडियो काॅल के साथ ही अन्य माध्यमों से पुलिसकर्मियों के ड्यूटी प्वाइंट चेक करेंगे। सर्दी के मौसम में चोरी की वारदातें अधिक होती हैं। इस वर्ष भी मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें शुरू हो गई हैं।

    एक महीने में सिटी जोन में चोरी की करीब 20 वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस अधिकांश वारदातों का पर्दाफाश कर चोरों को जेल पहुंचा चुकी है। चोरी की बढ़ती वारदातों को डीसीपी सिटी अली अब्बास ने गंभीरता से लेते हुए नाइट प्लान तैयार किया है।

    उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को अपने-अपने क्षेत्रों में रात दो बजे तक भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं। रात दो बजे के बाद सुबह छह बजे तक थाने व चौकी में तैनात सेकेंड अफसर गश्त करेंगे।

    खुद डीसीपी सिटी निर्धारित प्वाइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वह पुलिसकर्मियों को वीडियो काॅल करके ड्यूटी प्वाइंट पर उनकी उपस्थिति देख रहे हैं।

    गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों को वाहनों के सायरन और सीटी बजाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    चोरों का किया जा रहा सत्यापन

    हाल ही में जेल से छूटे चोरों का भी पुलिस की ओर से सत्यापन किया जा रहा है। उनका डोजियर तैयार की जा रहा है। पुलिस की यह कार्रवाई भी चोरी सहित अन्य वारदातों को रोकने का हिस्सा है।