Agra Police: सर्द रातों में भी रहेगा पहरा, पुलिसकर्मी बजाएंगे सीटी; वीडियो कॉल से होगी ड्यूटी चेक

जागरण संवाददाता, आगरा। रातें सर्द होने के कारण चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों से निपटने के लिए पुलिस ने नाइट प्लान तैयार किया है। इसके तहत थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज अपने क्षेत्रों में रात दो बजे तक भ्रमणशील रहेंगे। इसके बाद सेकेंड अफसर गश्त करेंगे। गश्त के दौरान पुलिसकर्मी सायरन के साथ ही सीटी बजाएंगे। डीसीपी सिटी इसकी निगरानी करेंगे। साथ ही समय-समय पर वीडियो काॅल के साथ ही अन्य माध्यमों से पुलिसकर्मियों के ड्यूटी प्वाइंट चेक करेंगे। सर्दी के मौसम में चोरी की वारदातें अधिक होती हैं। इस वर्ष भी मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें शुरू हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक महीने में सिटी जोन में चोरी की करीब 20 वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस अधिकांश वारदातों का पर्दाफाश कर चोरों को जेल पहुंचा चुकी है। चोरी की बढ़ती वारदातों को डीसीपी सिटी अली अब्बास ने गंभीरता से लेते हुए नाइट प्लान तैयार किया है।