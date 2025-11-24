सदर में लूट का मामला, जेल से छूटे 360 अपराधियों के घरों पर दस्तक देगी Agra Police
आगरा पुलिस जनवरी से अक्टूबर तक जमानत पर रिहा हुए 360 अपराधियों के घरों पर दस्तक देगी। उनका वर्तमान पता, रिश्तेदार और ज़मानतदारों का विवरण एकत्र किया जाएगा। यह कदम सदर में हुई लूट की घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें एक बदमाश जून में ही जेल से छूटा था। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों पर निगरानी रखना है।
जागरण संवाददाता, आगरा। इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के दौरान लूट, डकैती, चेन स्नेचिंग, चोरी आदि में जेल से जमानत पर छूटे 360 लोगों के घरों पर पुलिस दस्तक देगी।
वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी जुटाने के साथ ही उनके रिश्तेदारों और जमानतदारों का ब्यौरा तैयार करेगी। जिससे कि उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
सदर के नेहरू एन्क्लेव में 21 नवंबर की रात को हार्डवेयर कारोबारी के घर नकली पिस्टल लेकर घुसे बदमाशों ने लूट का प्रयास किया था। कारोबारी रजत वर्मा की पत्नी पूनम को नकली पिस्टल की बट से लहूलुहान कर दिया था।
पूनम और उनकी ननद मुस्कान के साहस के चलते बदमाश विशाल और अमन दबोचे गए थे। पूछताछ में पता चला कि बदमाश विशाल इस वर्ष जून में जेल से छूटा था।
पुलिस ने यदि पहले से सत्यापन अभियान चला उसका ब्यौरा रखा होता तो इस डर से कि पुलिस पर उसकी नजर है, वह वारदात नहीं करता।
डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के दौरान जेल से जमानत पर छूटे 360 बदमाशों के सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है।
लूट, चोरी, डकैती, चेन स्नेचिंग करने वाले 360 अपराधियों व उनके रिश्तेदारों के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसमें बदमाश वर्तमान में क्या कर रहा है। उसके जमानतदारों, रिश्तेदारों व उनके मोबाइल नंबर समेत पूरा विवरण भरा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।