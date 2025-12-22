Language
    Ex GST Commissioner का बेटा गया जेल, आगरा के नामचीन ज्वेलर्स से ठगी थीं पांच सोने की चेन; पिता ने उठाए पुलिस पर सवाल

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, आगरा। सेवानिवृत्त जीएसटी अधिकारी कुमोद माथुर के बेटे के अभिषेक को न्यायालय से जेल भेजा गया है। आरोपित के खिलाफ एपी ज्वैलर्स के मालिक ने 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में आरोपित ने पुलिस पर अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया। न्यायालय ने इंस्पेक्टर हरीपर्वत से मामले में जवाब मांगा है।

    नेहरू नगर स्थित एपी ज्वैलर्स फर्म के मालिक योगेश अग्रवाल ने हरीपर्वत थाने में 16 दिसंबर को सेवानिवृत्त जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर के विरुद्ध लगभग 19 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि कुमोद माथुर ने अपने परिचित ब्रजमोहन ताप़ड़िया के माध्यम से पिछले महीने 19 नवंबर को जेवरात खरीदने के लिए संपर्क किया।

    उनका बेटा अभिषेक 20 नवंबर को शोरूम पर आया और लगभग 19 लाख रुपये की सोने की पांच चेन ले गया। भुगतान के लिए उन्हें चेक दे गया जो फर्जी था। पुलिस ने सोमवार को आरोपित अभिषेक को न्यायालय में पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पक्ष रखते हुए हरीपर्वत थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि 17 दिसंबर को हरीपर्वत थाने लाकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने इंस्पेक्टर हरीपर्वत से जवाब तलब किया है।