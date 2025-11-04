Agra Police: बैंड की धुन पर शादियों में ठुमके, कट नहीं जाए जेब; पुलिस रखेगी नजर
आगरा पुलिस ने शादी के सीजन में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष तैयारी की है। बैंड बाजे की धुन में नाचते लोगों के बीच जेबकतरों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें।
जागरण संवाददाता, आगरा। शादियों का सिलसिला शुरू होते ही सुरक्षा के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारी कर ली है। शहर में सभी मैरिज होम का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही शादी समारोहों में अतिथि बनकर कीमती सामान चोरी करने वाले आरोपितों पर नजर रखने के लिए थाना और चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
ये कवायद इसलिए है ताकि शादियों में लोग बैंड की धुन पर बेफ्रिक होकर ठुमके लगा सकें। कहीं जेब कटने या मोबाइल चोरी चले जाने का डर न रहे। पुलिसकर्मियों के साथ मैरिज हाेम के कर्मचारियों को पूर्व में पकड़े गए अपराधियों के फोटो भेजे गए हैं। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति के दिखने पर पुलिस अलर्ट रहेगी।
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पूर्व में हुई घटनाओं को देखते हुए इस बार शादियों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इसके लिए शहर के सभी बरातघरों, रिजार्ट समेत अन्य विवाह स्थलों को नोटिस भेज सत्यापन किया जा रहा है। शुरुआत में हरीपर्वत क्षेत्र में 100 के करीब संचालाकों से बात कर विवाह समारोह स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने काे कहा गया है।
सभी जगह सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने और पार्किंगों में कर्मचारी रखने के लिए कहा गया है। शादियों में महिलाओं और बच्चों द्वारा नकदी-जेवरात से भरे बैग उड़ाने की घटनाएं पूर्व में हुई हैं। पुलिस की नजर इस बार मेहमान बच्चों पर भी रहेगी। गिरोह के सदस्य बच्चों के साथ बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशनों के आसपास होटलों और गेस्ट हाउस पर रुकते हैं।
पुलिस रेलवे एवं बस स्टेशन के आसपास गेस्ट हाउस एवं होटल मालिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बच्चों के साथ आने वाले लोगों विशेषकर देर रात में गायब रहने वालों को लेकर सतर्क रहने और पुलिस को सूचना देने काे कहा है। अभी तक पूर्व में पकड़े गए 360 से अधिक ऐसे अपराधियों की तस्वीरें पुलिसकर्मियों और मैरिज होम कर्मचारियों को भेजी गई हैं।
ताकि संदिग्ध दिखने वाले अपराधियों पर नजर रखी जा सके। जिन परिवारों में शादी समारोह आयोजित होने हैं,उनसे अपील है कि वह आयोजन के दौरान आसपास घूम रहे बच्चाें और अन्य पर नजर रखें,कमरों में कीमती सामान रखने पर विशेष निगरानी करें। किसी घटना से बचने के लिए खुद भी सतर्क रहना जरूरी है।
