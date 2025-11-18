यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर: ट्रांसफार्मर चोरों से आगरा पुलिस की मुठभेड़, एक घायल और पांच गिरफ्तार
आगरा के एकता क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पांच चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार और चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के तार बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। एकता क्षेत्र में बीती एक नवंबर को हुए ट्रांसफार्मर चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पांच चोरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एसीपी पीयूष कांत राय ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए थाना एकता पुलिस, सर्विलांस और एसओजी नगर जोन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया था।
मंगलवार सुबह तड़के पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी में शामिल आरोपित रमाडा कट के पास ऑटो में दिखाई दिए हैं। पुलिस द्वारा संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें सवार आरोपितों ने भागने की कोशिश की और तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
ट्रांसफार्मर चोरों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी धर्मवीर के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके से उसके चार अन्य साथी भी हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, .315 बोर, घटना में प्रयुक्त ऑटो और चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के एल्युमीनियम व कॉपर तार बरामद हुए हैं।
पुलिस ने बताया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। घायल को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कालेज भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।