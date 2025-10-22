Language
    बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद चाकू लहराकर हुआ था फरार, आगरा पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    आगरा के रुनकता में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। आपसी विवाद के चलते हत्या की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

    Hero Image

    पुलिस ने गिरफ्तार किया हत्या का आरोपित। सौः पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, आगरा। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता कस्बे में सोमवार को बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने के आरोपित युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपित के पैर में गोली लगी है।

    जानकारी के अनुसार, रुनकता के मोहल्ला व्यापारियान निवासी 72 वर्षीय फिरदौस पत्नी नवाब खान अपनी बेटी नसरीन के साथ घर के बाहर बैठी थीं। शाम करीब तीन बजे पड़ोसी इमरान पुत्र लीलो घर में घुसा और महिला को घसीटकर बाहर ले गया। घर से करीब 10 मीटर दूर ले जाकर इमरान ने चाकू से गला काटकर वृद्धा की निर्मम हत्या कर दी।

     

    चाकू लहराता हुआ था फरार

     

    घटना के बाद आरोपित चाकू लहराता हुआ मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की और मंगलवार रात उसे खड़वाई चौराहे के पास नहर पटरी से पकड़ लिया। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

     

    आरोपित को इलाज के लिए भेजा

     

    आरोपित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।