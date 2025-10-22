बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद चाकू लहराकर हुआ था फरार, आगरा पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता कस्बे में सोमवार को बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने के आरोपित युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपित के पैर में गोली लगी है।

जानकारी के अनुसार, रुनकता के मोहल्ला व्यापारियान निवासी 72 वर्षीय फिरदौस पत्नी नवाब खान अपनी बेटी नसरीन के साथ घर के बाहर बैठी थीं। शाम करीब तीन बजे पड़ोसी इमरान पुत्र लीलो घर में घुसा और महिला को घसीटकर बाहर ले गया। घर से करीब 10 मीटर दूर ले जाकर इमरान ने चाकू से गला काटकर वृद्धा की निर्मम हत्या कर दी।

चाकू लहराता हुआ था फरार घटना के बाद आरोपित चाकू लहराता हुआ मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की और मंगलवार रात उसे खड़वाई चौराहे के पास नहर पटरी से पकड़ लिया। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।