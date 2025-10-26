Language
    आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव: सैय्यद अली अब्बास बने DCP सिटी, इन्हें मिली डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    आगरा पुलिस कमिश्नरेट में हाल ही में बड़ा फेरबदल हुआ है। सैय्यद अली अब्बास को डीसीपी सिटी और सोनम कुमार को डीसीपी ट्रैफिक नियुक्त किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य शहर में अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है, जिससे शहर की पुलिस व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में रविवार को बड़ा बदलाव किया गया है। आइपीएस सैय्यद अली अब्बास को डीसीपी सिटी बनाया गया है। वह डीसीपी पूर्वी के पद पर कार्यरत थे। डीसीपी सिटी सोनम कुमार को डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया है। डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल को डीसीपी पूर्वी बनाया गया है।

