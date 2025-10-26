आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव: सैय्यद अली अब्बास बने DCP सिटी, इन्हें मिली डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में रविवार को बड़ा बदलाव किया गया है। आइपीएस सैय्यद अली अब्बास को डीसीपी सिटी बनाया गया है। वह डीसीपी पूर्वी के पद पर कार्यरत थे। डीसीपी सिटी सोनम कुमार को डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया है। डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल को डीसीपी पूर्वी बनाया गया है।