एक इंस्पेक्टर समेत 6 निलंबित और दो सिपाही लाइन हाजिर, कमिश्नर दीपक कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
आगरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम की मीटिंग में उठे भ्रष्टाचार के मुद्दे के बाद पुलिस आयुक्त द्वारा जारी शिकायत नंबर पर आई शिकायतों की जांच के बाद एक इंस्पेक्टर और दो दारोगा सहित छह पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। यूपी 112 पर तैनात दो सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बैठक में भाजपाइयों ने कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें से आठ मामलों में जांच पूरी होने पर पुलिस आयुक्त ने सोमवार को एक्शन ले लिया।
एक इंस्पेक्टर और दो दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों को उन्होंने निलंबित कर दिया। वहीं यूपी 112 पर तैनात दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर उनके निलंबन को रिपोर्ट संबंधित जिलों में भेज दी है।
डिप्टी सीएम की बैठक में भाजपाइयों ने उठाया था कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार का मामला
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद माैर्य ने 20 सितंबर को ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। इतना तक कह दिया कि थानों में दलाल हावी हैं। 30 सितंबर को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया। इस पर हर दिन 100 शिकायतें आ रही हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतें फर्जी पाई जा रही हैं। अब तक आठ शिकायतों की जांच में आरोपों की पुष्टि हो गई।
पुलिस आयुक्त का एक्शन, इंस्पेक्टर समेत छह निलंबित, दो सिपाही लाइन हाजिर
- पुलिस आयुक्त ने सोमवार को कार्रवाई की। सिकंदरा थाने में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम शैलेंद्र सिंह पर शिकायतकर्ता ने विवेचना में एक लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था। जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।
- निबोहरा थाने में तैनात दारोगा सुमित राठी, फतेहाबाद में तैनात दारोगा ज्ञान प्रकाश को भ्रष्टाचार और विवेचना संबंधी लापरवाही में निलंबित कर दिया गया।
- वहीं यूपी 112 पर तैनात कांस्टेबल रिंकू, हरपाल सिंह और संजीव कुमार पर घटना की सूचना पर जाकर जनता से वसूली करने के आरोप थे। जांच में सही पाए जाने पर तीनों को निलंबित कर दिया गया।
- यूपी 112 पर ही तैनात सिपाही राहुल सिंह कुंतल, अभिलाख ने भी जनता से वसूली के आरोपों की पुष्टि हो गई।
- राहुल की पीएसी गोंडा और अभिलाख की अलीगढ़ में तैनाती है। दोनों संबंद्धता पर आगरा में यूपी 112 पर चालक हैं। इसलिए दोनों को लाइन हाजिर करने के बाद उनकी संबंधित जिलों में निलंबित करने को रिपेार्ट भेज दी गई है।
पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार की शिकायत जारी किए गए मोबाइल नंबर 7839860813 पर कर सकते हैं। उनकी शिकायत पर जांच के बाद संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
