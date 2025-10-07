एक इंस्पेक्टर समेत 6 निलंबित और दो सिपाही लाइन हाजिर, कमिश्नर दीपक कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आगरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बैठक में भाजपाइयों ने कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें से आठ मामलों में जांच पूरी होने पर पुलिस आयुक्त ने सोमवार को एक्शन ले लिया।

एक इंस्पेक्टर और दो दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों को उन्होंने निलंबित कर दिया। वहीं यूपी 112 पर तैनात दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर उनके निलंबन को रिपोर्ट संबंधित जिलों में भेज दी है।

डिप्टी सीएम की बैठक में भाजपाइयों ने उठाया था कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार का मामला

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद माैर्य ने 20 सितंबर को ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। इतना तक कह दिया कि थानों में दलाल हावी हैं। 30 सितंबर को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया। इस पर हर दिन 100 शिकायतें आ रही हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतें फर्जी पाई जा रही हैं। अब तक आठ शिकायतों की जांच में आरोपों की पुष्टि हो गई।