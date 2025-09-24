Language
    बच्चों के इलाज का बहाना बनाकर ठगते थे, आगरा पुलिस ने किया नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:24 AM (IST)

    आगरा पुलिस ने नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से नकली जेवर और तमंचा बरामद हुआ है। गिरोह के सदस्य बच्चे के इलाज का बहाना बनाकर लोगों को ठगते थे। सरगना नरेश के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। मजबूरी बताकर लोगों को नकली सोने के जेवर बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ट्रांस यमुना पुलिस ने सरगना सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सरगना के खिलाफ आगरा के अलग-अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं।

    थानाध्यक्ष ट्रांस यमुना रोहित कुमार ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ चार अगस्त को गिरोह के सदस्यों ने बीमार बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने की बात कहते हुए नकली सोने के जेवर बेचकर ठगी की थी।

    बच्चे के इलाज का झांसा देकर महिला से की थी ठगी

    पीड़िता की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया था कि एक महिला ने सोने की चेन बेचने के नाम पर पहले 40 हजार रुपये ले लिए। दूसरे दिन महिला एक अन्य व्यक्ति को लेकर आई झुमकी बेचकर 30 हजार रुपये ले लिए थे। महिला ने सराफ के यहां जांच कराई तो जेवर सोने के नहीं थे। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी।

    गिरफ्तार किए गए सरगना के खिलाफ 11 मुकदमे हैं दर्ज

    मंगलवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने 80 फुटा जैन मंदिर के पास स्थित कांशीराम आवास योजना के पास से नरेश निवासी कृष्णा बाग कालोनी गली नंबर छह सौ फुटा रोड टेढ़ी बगिया व सूरज निवासी विनोद विहार कालोनी सौ फुटा रोड टेढ़ी बगिया को गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपितों के पास से मिला ये सामान

    थानाध्यक्ष के अनुसार आरोपितों के पास से पीली धातु के दो जोड़ी कान के कुंडल, दो जोड़ी टाप्स, दो पेंडल, एक चेन व तमंचा बरामद किया। गैंग के सरगना नरेश के खिलाफ आगरा के अलग-अलग थानों में ठगी, आर्म्स एक्ट के 11 मकदमे दर्ज हैं। वहीं सूरज के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि गैंग के सदस्य दीपक दीक्षित व उसकी पत्नी को सात अगस्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपित लोगों को झांसा देकर नकली जेवर बेचते थे या फिर गिरवी रखकर ठगी करते थे।