200 करोड़ रुपये की लागत से यमुना पर बन रहा नया पुल, यूपी के लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने यमुना नदी की तलहटी पर पुल की पाइलिंग शुरू कर दी है। इसके लिए एक रिग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। बुधवार को पाइलिंग में जाल बिछाया गया। एक माह में पहला पिलर बनकर तैयार होगा। पुल में छह पिलरों का प्रयोग होगा। पुल का निर्माण डेढ़ साल में पूरा होगा। इसमें 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा है। वाटरवर्क्स को रामबाग से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर पुल बनेगा। नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण चार माह तक कार्य बंद रहा। दो सप्ताह यूपीएमआरसी ने कार्य चालू किया। बुधवार को रिग मशीन से खोदाई की गई।